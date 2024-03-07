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В России разрабатывают бронеавтомобиль для уничтожения бомб и фугасов

Специальный бронированный автомобиль создается для транспортировки на полигон неразорвавшихся авиационных бомб, фугасов и других крупных боеприпасов массой до полутора тонн, сообщает на сайте Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«В 2023 году институт по заказу департамента спасательных формирований МЧС России разработал техническое задание на создание такого специального автомобиля. Были определены требования к нему и сформирован его перспективный технический облик», - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что в состав пиротехнического автомобиля войдет дистанционно управляемый робот, который доставит боеприпас до места его уничтожения, если габариты машины не позволят к нему подъехать.

Кроме этого, планируется установка крана-манипулятора, отсека со специальным оборудованием, грузового кузова-контейнера, а также взрывозащищенных контейнеров, пишет РИА Новости.

«Кран-манипулятор даст возможность погрузить в кузов-контейнер взрывоопасный предмет массой почти до полутора тонн. Управление им будет осуществляться дистанционно с помощью пульта из безопасного места», - подчеркивает ВНИИ ГОЧС.

По задумке ученых института, взрывозащитный контейнер должен обеспечивать безопасную перевозку взрывоопасных предметов массой до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте.