В России и мире

В Подмосковье совершено нападение на полицейских, есть погибшие

В Московской области совершено нападение на полицейских. По сообщениям СМИ, в регионе введен план «Перехват» из-за убийства сотрудника правоохранительных органов и ранения еще двоих.

По данным Телеграм-канала «112», скончался второй полицейский, пострадавший в результате нападения. (позднее данное сообщение было опровергнуто. По уточненной информации, погиб один правоохранитель, а второй в тяжелом состоянии находится в реанимации)

Как передает «Московский комсомолец», инцидент произошел во время засады на закладчика в Ногинском районе. Подозреваемый неожиданно открыл огонь. В результате погибли сотрудники полиции — помощник участкового и оперуполномоченный.

Правоохранители разыскивают черный мотоцикл.