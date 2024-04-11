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Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачном участке

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») предупредил об административной ответственности до пяти тысяч рублей за сорняки на дачном участке.

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«Административная ответственность за наличие на земельном участке сорной растительности предусмотрена региональными нормативными актами. Например, в Москве и Московской области отсутствие мер по искоренению борщевика сосновского влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей на граждан», — сказал Никита Чаплин.

Собственники земельных участков обязаны эксплуатировать их в соответствии с предназначением, и ни в коем случае не навредить окружающей среде, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата.

«Среди сорных растений, которые необходимо учитывать, следует упомянуть: пырей ползучий, хвощ полевой, лютик ползучий, борщевик сосновского, тысячелистник обыкновенный, пижму обыкновенную, мяту полевую, различные виды молочая, одуванчик лекарственный и полынь обыкновенную и другие», — отметил он.