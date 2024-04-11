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Россиян предупредили о штрафах за сорняки на дачном участке

19.04.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») предупредил об административной ответственности до пяти тысяч рублей за сорняки на дачном участке.

Изображение от freepik

«Административная ответственность за наличие на земельном участке сорной растительности предусмотрена региональными нормативными актами. Например, в Москве и Московской области отсутствие мер по искоренению борщевика сосновского влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей на граждан», — сказал Никита Чаплин.

Собственники земельных участков обязаны эксплуатировать их в соответствии с предназначением, и ни в коем случае не навредить окружающей среде, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата.

«Среди сорных растений, которые необходимо учитывать, следует упомянуть: пырей ползучий, хвощ полевой, лютик ползучий, борщевик сосновского, тысячелистник обыкновенный, пижму обыкновенную, мяту полевую, различные виды молочая, одуванчик лекарственный и полынь обыкновенную и другие», — отметил он.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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