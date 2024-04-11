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В Госдуме предлагают освободить управдомов от пенсионных взносов

В России необходимо освободить управдомов от отчисления страховых пенсионных взносов - соответствующий законопроект подготовлен, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Ранее вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которому управдомы должны платить не только НДФЛ, но и страховые взносы с вознаграждений, тем самым быть старшим по дому стало менее привлекательно. Кроме того, проблемой стало то, что из-за поправок люди пенсионного возраста приравниваются к работающим, что лишает их ежегодной индексации пенсии.

Разворотнева уточнила, что внести коррективы предполагается в Налоговый кодекс, федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании» и Жилищный кодекс РФ.

«Главные изменения должны касаться закона о пенсионном страховании. В данном законе, там где есть перечень застрахованных лиц, прописаны исключения, поэтому предполагается включить туда председателей совета домов», - сказала она.

Что касается Жилищного кодекса, то устанавливается, что совет дома может принять решение о компенсации затрат управдому, и выплата будет освобождена от страховых взносов, пишет РИА Новости.

Депутат уточнила, что законопроект отправили председателю Госдумы Вячеславу Володину.

«Надеемся, что нам удастся его в короткие сроки принять», - рассказала Разворотнева.

Он уточнила, что также рассматривались такие варианты, как отмена статьи об отнесении деятельности председателя совета домов к деятельности по трудовым договором и предоставление управдомам статуса самозанятых, но эти идеи не получили поддержки.