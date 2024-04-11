В России и мире

В России снизилась заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 5,7%, сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 10,4 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,7%. Увеличение заболеваемости отмечено в 30 субъектах Российской Федерации, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране», - говорится в сообщении.

За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2 353 человек с коронавирусом, что на 2,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей, пишет РИА Новости. Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 субъектах России, в том числе в 19 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.