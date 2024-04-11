Утвержден перечень россиян, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии

Правительство определило категории россиян, которые получат право оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени без комиссии от банков, сообщается на сайте правительства.
«Распоряжение, утверждающее перечень таких категорий граждан, подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в релизе.
Таким образом, с 1 июля оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают банки, смогут:
Распоряжение подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса, принятых по указанию президента Владимира Путина, отметили в правительстве. О необходимости таких изменений глава государства говорил в декабре во время прямой линии с россиянами и большой пресс-конференции.
В конце декабря Путин подписал закон, отменяющий банковские комиссии при оплате ЖКУ для физлиц, нуждающихся в соцподдержке. Он также вступит в силу с 1 июля, пишет РИА Новости.