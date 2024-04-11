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На Солнце произошла вторая за неделю вспышка самого высокого класса

Ученые зарегистрировали на Солнце вспышку самого высокого класса - Х. Вспышка такого класса стала второй за неделю, согласно данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).

«5 мая в 09:01 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N24W22) зарегистрирована вспышка X1.3 продолжительностью 20 минут», - говорится в сообщении ИПГ.

Кроме того, зафиксированы три вспышки класса М.

Последняя вспышка класса X произошла 3 мая, пишет ТАСС.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.