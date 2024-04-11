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В российском городе суд отправил 24-летнего мигранта в колонию за нападение на водителя

24-летнего гражданина Таджикистана привлекли к уголовной ответственности в городе Обнинске Калужской области за хулиганство с применением насилия к мужчине после дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

16 февраля иностранец агрессивно управлял автомобилем и спровоцировал ДТП на проспекте Ленина в Обнинске. В ответ на замечания в свой адрес иностранец остановился и пошел к участнику аварии. Используя малозначительный повод, он начал в нецензурной форме оскорблять горожанина, а затем стал бить его по голове. Мужчина упал на асфальт, ударившись лицом. На помощь пострадавшему пришли свидетели, которые пресекли преступление, но мигрант продолжил ругаться матом. Потерпевший получил телесные повреждения, которые не причинили вреда здоровью, пишет Kaluga-poisk.ru.

Гражданина Таджикистана заключили под стражу. Ему грозило до 5 лет лишения свободы. Суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил иностранцу 1 год лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суд апелляционной инстанции.