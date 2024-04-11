Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
день победы великие луки
Господин Рейтингомер
Кабельный потенциал
экзотика агротуризм
Онлайн-викторина про Псковскую область
места для выпускного
где в Пскове получить права
педагоги лучшие из лучших
ПЭМЗ ищет сотрудников
взгляд в будущее ИТ в образовании
ENERGY кешбэк-игра
топ заведений для выпускников
Игорь Иванов о профсоюзах
топ-5 рецептов пасхи
Меняют жизнь к лучшему ТОСы
Праздник Весны и Труда
 
 
 
ещё В России и мире 11.04.2024 13:143 Псковский завод произвел систему снабжения техническими газами для «Ангары-А5» 09.05.2024 15:300 Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении 08.05.2024 17:110 Великобритания ввела новые ограничения на получение виз россиянами 08.05.2024 15:390 Путин поручил заменять иностранные образовательные платформы на российские 08.05.2024 14:440 В российском городе суд отправил 24-летнего мигранта в колонию за нападение на водителя 08.05.2024 10:020 На Солнце произошли пятая и шестая сильнейшие вспышки за последние две недели
 
 
 
Самое популярное 03.05.2024 09:245 Новый эпизод в деле Грацкого: бывший чиновник получил взятку в виде массажного кресла 04.05.2024 10:210 Ушла из жизни псковичка Юлия Комова 05.05.2024 11:000 Медиахолдинг «Гражданская пресса» объявляет конкурс публицистических работ молодых журналистов имени Виктории Голубковой 03.05.2024 13:343 Ольгу Тимофееву назначили вице-губернатором Псковской области 08.05.2024 07:000 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении

09.05.2024 15:30|ПсковКомментариев: 0

Лидеры России и Армении Владимир Путин и Никол Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из некоторых областей Армении, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Действительно, в связи с тем, что условия изменились <...> Пашинян и Путин согласовали этот вопрос», — сказал он.

По просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией, уточнил пресс-секретарь.

Армения — единственная страна, где находятся российские пограничники, помимо России. Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц.

В 2021 году в рамках двустороннего сотрудничества посты российских пограничников появились на границе с Азербайджаном в Тавушской области. В марте Пашинян заявил, что Ереван готов начать делимитацию границы с Азербайджаном именно с этого участка. Специальные комиссии двух стран договорились о прохождении линии границы между селами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан), чтобы привести ее в соответствие с той, что существовала между советскими республиками на момент распада СССР. Таким образом, Ереван согласился на передачу четырех сел в юрисдикцию Азербайджана.

В конце апреля армянский премьер говорил о том, что российских пограничников выведут из Тавушской области. По его словам, произошло существенное изменение обстановки, и теперь Армения и Азербайджан будут способны самостоятельно охранять границу. До этого Пашинян заявлял, что российские пограничники должны будут покинуть и Звартноц, там с 1 августа останется только армянская погранслужба.

Теги: #международные отношения
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы идею ввести 10-дневные майские каникулы?
В опросе приняло участие 175 человек
09.05.2024, 15:300 Путин и Пашинян согласовали вывод военных из ряда областей Армении 09.05.2024, 15:270 Посвященный Дню Победы велопробег состоялся в Псковской области 09.05.2024, 15:200 Игорь Иванов: 9 Мая — это символ мужества, отваги и несгибаемой воли нашего народа 09.05.2024, 15:000 Самых метких стрелков выявили среди отделов аппарата псковского управления ФСИН
09.05.2024, 14:490 Посвященный Дню Победы концерт проходит в Доме офицеров в Пскове 09.05.2024, 14:400 Михаил Ведерников встретился с постояльцами социального городка 09.05.2024, 14:200 Какие архивные документы пользуются популярностью, рассказала Наталья Исакова 09.05.2024, 14:150 В Пскове водитель «шестерки» заехал на перекресток на красный, пострадали трое
09.05.2024, 14:000 Александр Козловский поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы 09.05.2024, 13:400 Девятый том проекта «Солдаты Победы» будет издан в этом году 09.05.2024, 13:200 В Псковской области по нацпроекту отремонтируют участки трасс к памятным местам Великой Отечественной войны 09.05.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник»: Наталья Исакова о сохранении и популяризации достоверной истории
09.05.2024, 12:400 Александр Козловский: 9 Мая - символ мужества и верности Родине 09.05.2024, 12:300 «Рекорд Победы» устанавливают на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 09.05.2024, 12:190 Исполнилось 100 лет со дня рождения Булата Окуджавы 09.05.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о проекте «Солдаты Победы»
09.05.2024, 11:450 35-й выпуск проекта «Истфакт»: Великолукский Сусанин 09.05.2024, 11:400 Проект реставрации керамид Псково-Печерского монастыря представят на всероссийском фестивале 09.05.2024, 11:200 Путин заявил о стремлении России не допустить глобального столкновения 09.05.2024, 11:000 «Подстрочник»: Наталья Исакова о сохранении и популяризации достоверной истории
09.05.2024, 10:410 Мотосезон откроют в Пскове 11 мая 09.05.2024, 10:200 Александр Борисов: Мы всегда будем помнить имена героев Псковской земли 09.05.2024, 10:160 Переходящие в снег осадки ожидаются на Северо-Западе России 09.05.2024, 10:010 Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове
09.05.2024, 10:000 «Беседка»: О проекте «Солдаты Победы» 09.05.2024, 09:400 Пушкинский заповедник знакомит своих интернет-посетителей с музейным «Бессмертным полком» 09.05.2024, 09:200 Александр Котов: День Победы стал символом мужества и единения во имя защиты Родины 09.05.2024, 09:000 Мультимедийный спектакль «Псков - город-воин». ВИДЕО (полная версия)
09.05.2024, 08:400 Михаил Ведерников: День Победы – это сакральный праздник для каждой семьи нашей страны 09.05.2024, 08:200 В России начались длинные выходные 09.05.2024, 08:001 День Победы празднуют в России 9 мая 08.05.2024, 22:000 Медали «За доблесть в службе» вручили сотрудникам псковского УМВД
08.05.2024, 21:535 Концепцию реконструкции привокзальной железнодорожной площади утвердили в Пскове 08.05.2024, 21:400 Члены псковских профсоюзов побывали на экскурсии в Полоцке 08.05.2024, 21:330 Движение автотранспорта по одной полосе улицы Вокзальной закроют в Пскове 08.05.2024, 21:200 Юнармейцы благоустроил могилу участника войны в Новосокольническом районе
08.05.2024, 21:000 Историческая и строительная экспертизы объектов культуры могут быть разделены 08.05.2024, 20:460 В Пскове изменится схема движения на регулируемом перекрестке улицы Льва Толстого 08.05.2024, 20:400 Псковичей приглашают пройти по маршрутам Победы 08.05.2024, 20:300 Около 140 советских воинов захоронили в Псковской области по итогам двух поисковых экспедиций
08.05.2024, 20:201 Летние корпоративы планируют 44% компаний Пскова - опрос 08.05.2024, 20:110 Более 20 базовых станций сотовой связи запустят в Псковской области в этом году 08.05.2024, 20:000 Концерт для ветеранов организовали в Доме профсоюзов в Великих Луках 08.05.2024, 19:400 Память погибших при исполнении служебного долга почтили в Псковском филиале Университета ФСИН
08.05.2024, 19:300 Еще 8 километров трассы Гверстонь-Крупп-Кулье обновят по дорожному нацпроекту 08.05.2024, 19:200 Выставка в память о погибших во время Великой Отечественной войны земляках открылась в Изборске 08.05.2024, 19:100 Какой будет погода в Псковской области 9 мая, рассказала синоптик 08.05.2024, 19:000 Жители региона могут поддержать один из проектов Псковской области по организации пространства будущего
08.05.2024, 18:481 Спрос на арендные самокаты вырос в первые майские праздники в 2,7 раз 08.05.2024, 18:400 Удостоверение ветерана боевых действий «СВОи» можно оформить в электронном виде 08.05.2024, 18:383 Михаил Ведерников вручил Марине Гаращенко орден Пирогова 08.05.2024, 18:310 Пскович пытался дать взятку налоговому инспектору и наехал на полицейского на автомобиле
08.05.2024, 18:200 Акцию «Георгиевская ленточка» поддержали псковские росгвардейцы 08.05.2024, 18:001 При отсутствии индексации зарплаты россиянам посоветовали жаловаться в прокуратуру 08.05.2024, 17:540 Память героев Великой Отечественной войны почтили в Островском районе 08.05.2024, 17:500 Около 35 тысяч случаев инфекционных и паразитарных заболеваний выявили в Псковской области с начала года
08.05.2024, 17:401 Места захоронения 11 судей-фронтовиков нашли в Псковской области 08.05.2024, 17:300 «Псковский велопарад» состоится 2 июня после четырёхлетнего перерыва 08.05.2024, 17:200 Масштабную экскурсию по историческому центру Пскова организуют музейщики 08.05.2024, 17:110 Великобритания ввела новые ограничения на получение виз россиянами
08.05.2024, 17:080 Проект «Память и слава ВЛГАФК» продолжают реализовывать в Великих Луках 08.05.2024, 17:030 «Собственной персоной»: О задачах главного федерального инспектора в новой политической реальности. ВИДЕО 08.05.2024, 17:000 9 мая без парада и салютов: как псковичи праздновали День Победы за последние пять лет 08.05.2024, 16:540 При организации дорожного движения на время завершения ремонта Юбилейной в Пскове учтут замечания общественников
08.05.2024, 16:520 Сильная магнитная буря ожидается на майских выходных 08.05.2024, 16:461 Цветы к Могиле Неизвестного солдата возложили в Пскове. ФОТО 08.05.2024, 16:300 Экзотика псковского агротуризма 08.05.2024, 16:180 Барсика-морячка вернули на набережную в Пскове
08.05.2024, 16:090 В ГК «Титан» обсудили возможности промышленной кооперации с Белоруссией 08.05.2024, 16:080 Деревянные настилы на пешеходных дорожках уничтожили вандалы у строящегося госпиталя в Пскове 08.05.2024, 15:580 Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замглавы Минобороны Иванова 08.05.2024, 15:510 Армен Мнацаканян опробовал новый ФОКОТ в Новоржеве с местными футболистами
08.05.2024, 15:480 По вопросам СВО псковичи часто обращаются в приемную президента 08.05.2024, 15:470 Традиционная акция «Подарок ветерану» стартовала в Псковской области 08.05.2024, 15:420 Известный медиамагнат Бурцев приобрел издание «Телесемь. Псков» 08.05.2024, 15:390 Путин поручил заменять иностранные образовательные платформы на российские
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru