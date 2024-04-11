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Мощность магнитной бури на Земле снизилась с экстремальной до сильной

Мощность магнитной бури на Земле в настоящее время снизилась до уровня G3 (сильный) с экстремального G5. Об этом говорится 11 мая в сообщении на сайте Института прикладной геофизики.

«Геомагнитное поле: 11 и 12 мая возможно сильно возмущенное. Радиационная обстановка от слабо возмущенной до умеренно возмущенной», — отметили ученые.

В этот же день магнитная буря уровня G5 была объявлена Центром прогнозирования космической погоды (SWPC) в США. Геомагнитный шторм, двигающийся в сторону Земли, происходит из-за выброса корональной массы, пишут «Известия».

Накануне на Земле началась магнитная буря уровня G3. Позднее он вырос до G5.