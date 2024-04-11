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Представитель Швейцарии победил на «Евровидении-2024»

Швейцарский певец Немо Меттлер с песней «The Code» набрал 591 балл и одержал победу на музыкальном конкурсе «Евровидение-2024». На втором месте оказался хорватский исполнитель Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna, с песней «Rim Tim Tagi Dim» (547 баллов). На третьем — Украина, которую представляли Alyona Alyona (Алёна Савраненко) и Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней «Teresa & Maria» (453 балла), передает НТВ.

Комментируя прошедший в Мальмё музыкальный конкурс, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Евровидение-2024» переплюнуло «любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство». «Похороны Западной Европы проходят штатно», — написала в своем Telegram-канале дипломат.