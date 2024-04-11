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Подъезд жилого дома обрушился в Белгороде

В Белгороде из-за попадания снаряда полностью обрушился подъезд многоэтажного жилого дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадали минимум двое, под завалами могут быть еще люди, сообщает ТАСС.

«На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж»,— написал губернатор. Местные Telegram-каналы сообщают, что снаряд прилетел в дом на улице Щорса, дом 55.

Как отмечает «Коммерсант», незадолго до обрушения в городе объявили режим ракетной опасности. Накануне Белгород попал под одну из самых массированных атак беспилотниками. Повреждения получили 300 квартир. Погиб один человек, были ранены еще 29.