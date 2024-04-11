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Международный день медицинской сестры отмечают 12 мая

В воскресенье, 12 мая, отмечается международный день медицинской сестры.

Впервые идея празднования Дня медсестер была высказана в 1953 году, однако отмечаться этот международный день стал с 1965 года.

В 1974 году Международный совет медсестер (МСМ, ICN) принял решение отмечать Международный день медсестры 12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы сестер милосердия.

Отметим, что сегодня ряд российских политиков и региональных руководителей поздравили медсестер и медбратьев с их профессиональным праздником.