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Минфин рассказал о дефиците бюджета России с января по апрель

Дефицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2024 года, по предварительной оценке, составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 82,2% - до 4,157 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 36,8%, до 7,526 триллиона рублей, следует из сообщения Минфина России.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-апреле 2024 года составил 11 684 млрд рублей, что на 50,1% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета (+37% г/г), так и бюджетной системы в целом (+24% г/г) – наблюдается устойчивая положительная динамика», - говорится в сообщении.

«По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-апреля 2024 года составил 13 168 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 21,5% г/г. Несколько более ускоренное финансирование расходов в феврале-апреле 2024 года в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам», - отмечается в сообщении.

Таким образом, следует, что дефицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2024 года составил 1,484 триллиона рублей, или 0,8% ВВП.

«Нефтегазовые доходы составили 4 157 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+82,2% г/г), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления в феврале доплаты по НДПИ на нефть за 4 квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье», - говорится в сообщении.

Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем.

Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами «бюджетного правила» обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

«Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 7 526 млрд рублей и увеличились на 36,8% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-апреля выросли на 25,4% к уровню прошлого года (+30,7% г/г в апреле) и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Значимый вклад в рост ненефтегазовых доходов также оказали плановые поступления неналоговых доходов единовременного характера», - сообщает Минфин.

В целом объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам четырех месяцев 2024 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.

Динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-апреле 2024 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, пишет РИА Новости с со ссылкой на министерство.