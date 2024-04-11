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В России и мире

Путин посетит с госвизитом Китай 

14.05.2024 10:32|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ Владимир Путин посетит с государственным визитом Китайскую Народную Республику 16-17 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в качестве своей первой зарубежной поездки после вступления в должность, сообщает пресс-служба Кремля.

«Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что по итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов.

Отмечается, что Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

«Программой визита Президента Российской Федерации предусмотрена его встреча с Премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой предполагается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах», - информирует Кремль.

В пресс-службе добавили, что глава российского государства также посетит город Харбин - административный центр провинции Хэйлунцзян, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Источник: Псковская Лента Новостей
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