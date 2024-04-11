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Александр Поветкин назначен замгубернатора Вологодской области

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин назначен на должность заместителя губернатора Вологодской области, сообщил врио главы региона Георгий Филимонов.

«Александр Поветкин будет отвечать за большой блок вопросов, связанный с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением вологжан к спорту и здоровому образу жизни», - сказал Филимонов на совещании во вторник.

Кроме того, Поветкин будет курировать реализацию проектов, связанных с продвижением фольклора и культуры Русского Севера, а также обеспечивать реализацию нового нацпроекта «Молодежь России», пишет «Интерфакс».

44-летний Поветкин - чемпион Олимпийских игр (2004 год), чемпион мира (2003 ), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), заслуженный мастер спорта России и регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе.

На профессиональном ринге спортсмен одержал 36 побед (25 – нокаутом), проиграл три боя, один поединок с его участием завершился вничью.

В марте 2021 года Поветкин потерпел поражение от британца Диллиана Уайта в матче-реванше и лишился титула временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Этот бой оказался последним в карьере россиянина.

После завершения карьеры в 2021 году Поветкин занимается общественной деятельностью.