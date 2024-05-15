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Минздрав опроверг информацию о запрещенных к приему лекарствах

Список лекарств, публикуемый в соцсетях не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минздрава России.

«Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня. Представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт и тд, носит информационный характер», - говорится в сообщении.

В Минздраве объяснили, что ряд лекарственных препаратов действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, поскольку снижают быстроту реакции, вызывают сонливость и тд. Водить после их приема, действительно, настоятельно не рекомендуется.

Информация о влиянии лекарственных препаратов на способность к управлению транспортными средствами и механизмами содержится в инструкциях по их медицинскому применению.