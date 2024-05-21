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Кинолог рассказал, к чему нужно быть готовым при заведении собаки

Помимо всех радостей которые собаки приносят хозяевам, они могут быть источниками неудобств и неприятностей, к которым будущему собаководу нужно быть готовым, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Мы много говорили о том, почему нужно заводить собак, но важно затрагивать и другие стороны этого вопроса. Не все до конца понимают ответственность, когда приносят в дом питомца. Собака – это не только радостное виляние хвостом, это ещё и ежедневные прогулки в любую погоду, иногда непредвиденные траты, переживание за состояние здоровья любимца, испорченные вещи в доме. Конечно, всё это не остановит человека, который действительно хочет завести питомца, но заставит задуматься тех, кто ещё точно не готов к такому шагу», - сказал Владимир Голубев.

Кинолог подчеркнул, что собака – это не робот, который будет запрограммирован на хорошее поведение и служение во благо хозяина, а живое существо со своими желаниями, которые не всегда могут нравиться собаководу. Тех, кто собирается завести собаку, он предупредил, что её нужно будет ежедневно выгуливать, проводить большое количество времени за обучением важным командам, заботиться о комфорте и здоровье, возить в ветеринарные клиники, убирать лужи за щенком, оберегать на улице, учитывать интересы людей без животных.

По словам президента РКФ, точно не стоит заводить питомца тем, кого постоянно нет дома, а по выходным всегда есть планы, в которые сложно вписать собаку. Помимо времени на выгул, кормление и минимальный уход за питомцем, придётся выделять дни, чтобы заниматься изучением команд, совместными играми и другими полезными делами, отметил он.

Кроме того, питомцы могут неожиданно заболеть, погрызть вещи в доме или собственный ошейник, они иногда попадают в неприятные ситуации, за которые несёт ответственность владелец. Всё это требует дополнительных расходов, напомнил Голубев. Он подчеркнул: помимо того, что питомца нужно обеспечить кормом, минимальным набором уходовых средств, мисками, амуницией, важно понимать, что у хозяина всегда должны быть средства на непредвиденные расходы.

«Собаки, особенно маленькие любознательные щенки, могут пробовать окружающий мир на зуб: вернувшись домой с работы, можно обнаружить, что питомец сгрыз ваши любимые кеды, испортил новый провод от зарядного устройства, разбил бабушкину вазу или испортил собственный ошейник», - рассказал кинолог о еще одной опасности, связанной с собакой.

Он заметил, что если заниматься воспитанием собаки, хорошо выгуливать её, оставлять игрушки, которые могут увлечь самостоятельной игрой, то ситуации с порчей имущества сводятся к минимуму. Однако полностью исключать их нельзя даже при большом внимании к животному - «даже самый воспитанный пес может сгрызть любимые туфли, если, например, он испытал стресс.

Также собаки могут демонстрировать нежелательное поведение. Например, лаять в отсутствие хозяина, чрезмерно реагировать на других животных или людей, портить вещи, не слушать команды собаковода и многое другое.

«Собака – живое существо, у неё есть свой характер и свои мотивы показывать то или иное поведение. Не всегда питомец будет радовать вас своим идеальным поведением, промахи случаются даже у отличников», - добавил президент РКФ.

Тем, кто собирается завести собаку, но пока сомневается в своих силах, он предложил попробовать для начала походить на прогулки с друзьями, у которых уже есть животные, попросить их поделиться опытом. Если хозяева позволят, можно посидеть с их собакой, пока они, например, поедут на выходные за город, пишет РИА Новости.