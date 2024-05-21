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Тело пропавшего две недели назад подростка выловили из реки в Ленобласти

Тело пропавшего две недели назад подростка выловили из реки Рощинка в Ленинградской области.

12 мая сообщалось, что иномарка с пятью нетрезвыми подростками съехала в реку. Тогда в ходе осмотра местности были обнаружены два спасшихся подростка 14 и 15 лет. К утру следующего дня автомобиль достали из воды, были обнаружены тела двух других школьников. Поиски третьего подростка продолжались 14 дней.

«Третьего утопленника спасатели нашли сегодня ночью. Тело 16-летнего парня достали из воды», — сообщил источник «Известий».

По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.