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В России увеличивается число бюджетных мест в колледжах

Прием на бюджетные места в колледжах постепенно растет — в этом учебном году за среднее профессиональное образование не платят 739 тыс. человек (60,62% от общего числа студентов), сообщили в пресс-службе Минпросвещения. В этом учебном году среднее профессиональное образование решили получить 1,22 млн человек.

«Ежегодно растет прием на бюджет: в 2023 году увеличение составило 14,7 тыс. человек (всего прием на бюджет — 739 тыс. человек, или 60,62% от общего приема студентов). Больше всего прием за счет бюджета (всех уровней) увеличен в регионах: Москва — на 3816 принятых, Санкт-Петербург — на 1221, Новосибирская область — на 907, Томская область — на 853, Ленинградская область — на 835», — рассказали в пресс-службе Минпросвещения.

Ведомству поручили разработать прогноз потребности в кадрах на среднесрочный период. В нем учтут технологическое развитие экономики и реализацию инвестпроектов, а также изменение рынка труда. Когда оценка ситуации будет готова, Минпросвещения вместе с региональными министрами образования скорректируют количество бюджетных мест.

Бесплатно чаще всего учатся на медсестер (39,3 тыс. человек), программистов (36,4 тыс.) и поваров (25,1 тыс.). Кроме того, многие хотят стать специалистами по техобслуживанию и ремонту двигателей (24,1 тыс.) и сварщиками (22,7 тыс.). На платной основе чаще всего поступают на юриспруденцию и экономику.

Сейчас в парламенте обсуждают возможность сделать среднее профессиональное образование доступным для всех. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты 13 мая заметил, что бесплатное образование в колледжах может позитивно отразиться на проблеме дефицита кадров. По его словам, из-за платного обучения государство теряет людей, которые могли бы стать квалифицированными рабочими.

Идею поддерживают в профильном комитете верхней палаты. Сейчас происходит бюджетирование на ближайшие три года, а также по предложению президента России Владимира Путина прорабатывается финансовый план на шесть лет, заметила зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева. Если инициатива будет поддержана, то ее могут реализовать уже с 2025 года, пишут «Известия».