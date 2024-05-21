Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета

Президент России Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Госсовета, сообщила пресс-служба Кремля.
«Назначить секретарем Государственного Совета Российской Федерации помощника Президента Российской Федерации Дюмина А. Г.», — говорится в указе.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
Алексей Дюмин (родился 28 августа 1972 года, Курск) — российский военачальник и государственный деятель. Помощник президента Российской Федерации с 14 мая 2024 года. Герой Российской Федерации (2016). Генерал-полковник (2021), Кандидат политических наук (2009).
Губернатор Тульской области (22 сентября 2016 — 14 мая 2024; врио 2 февраля — 22 сентября 2016). Заместитель министра обороны Российской Федерации (24 декабря 2015 — 2 февраля 2016).