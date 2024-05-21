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Появилось видео досмотра российских школьниц до трусов перед ЕГЭ

Появилось видео досмотра школьниц из Воронежа до трусов перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ). Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Baza

На представленном ролике видно, как одна из россиянок несколько раз пытается пройти через металлоискатель, однако ее отправляют обратно. Спустя несколько попыток выпускница удаляется в сторону выхода из здания.

До этого одна из школьниц поделилась, что ей пришлось снимать нижнее белье на улице у входа в школу.

Чиновники министерства образования Воронежской области отреагировали на скандал с ученицами, которых заставили снимать бюстгальтеры и трусы перед тем, как попасть в школу.

Представители ведомства назвали требование к школьницам снять белье перед ЕГЭ этичным, пишет Lenta.ru.