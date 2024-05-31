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В России и мире

В Госдуме назвали виды работ, к которым нельзя привлекать подростков

02.06.2024 09:00|ПсковКомментариев: 0

Подросткам с 14 до 18 лет запрещено работать в местах, где приходится поднимать тяжести, на химических предприятиях, а также продавать табак и алкоголь, рассказала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина.

«Надо заметить, что они (подростки 14-18 лет) имеют право выполнять только легкую работу, которая не вредит их здоровью и нравственному развитию. Ребят точно не возьмут разгружать мешки с цементом, не отправят работать под землей, не пригласят на химкомбинат и не разрешат продавать табак с алкоголем», - сообщила депутат.

Она уточнила, что подростков также нельзя привлекать к сверхурочной работе, в выходные и праздничные дни, в ночное время. Речь идет о временном промежутке с 22.00 до 6.00, вне зависимости от того, вся смена приходится на это время или только ее часть, пояснила Стенякина.

«Также запрещено направлять ребят в служебные командировки. Однако исключением являются молодые работники творческих специальностей, а именно: средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков», - добавила парламентарий.

С июня 2023 года действует федеральный закон, согласно которому не требуется получение согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с подростками с 14 до 18 лет, пишет РИА Новости. Остается необходимым лишь наличие письменного согласия одного из родителей несовершеннолетнего, заключила Екатерина Стенякина.

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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