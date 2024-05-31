В России и мире

Россиянам напомнили о неприятных минусах рассрочки

В последнее время магазины и маркетплейсы все чаще предлагают товары в рассрочку. Это ничто иное, как завуалированный потребкредит, и это главный минус рассрочки, рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Независимо от того, кто ее предоставил, она входит в вашу кредитную историю, пишет Прайм.

«В случае просрочки она эту историю испортит точно так же, как и непогашенный вовремя заем. Она также увеличивает долговую нагрузку, что может влиять на одобрение банками вам кредитов в будущем», — пояснил он.

Как правило, рассрочка предполагает скрытые проценты и страховку — ведь ее выдает не сам магазин или маркетплейс, а банк-партнер, который не захочет отказываться от выгоды. Иногда предполагаются особые условия, например, необходимо иметь бонусную карту продавца. От них можно отказаться, но тогда вместо рассрочки придется брать обычный кредит с процентами.

Таким образом, прежде чем соблазняться предложениями беспроцентного займа, нужно тщательно взвесить все за и против, заключил Андрей Лобода.