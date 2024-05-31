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В России и мире

Госдума рассмотрит изменения в Налоговом и Бюджетном кодексах

03.06.2024 21:42|ПсковКомментариев: 0

Предложенный Минфином пакет бюджетных законопроектов в скором времени будет вынесен на рассмотрение Госдумы. Первое чтение запланировано на 20 июня, сообщает РИА Новости.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров пояснил, что к обсуждению будут предложены пять законопроектов, вносящих изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, в закон о федеральном бюджете на 2024 год, а также в законы о пенсионном обеспечении военнослужащих и о ежегодной выплате работающим родителям.

По словам Макарова, 26 июня депутаты рассмотрят законопроекты об исполнении федерального бюджета, а также бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2023 год.

Как отмечает «Газета.ру», 23 мая в Госдуме объяснили, какой должна быть налоговая система в России. По словам Андрея Макарова, существующая сейчас плоская система НДФЛ сыграла колоссальную роль в становлении налоговой системы России, но на сегодняшний день технологические возможности в России позволяют перейти к более справедливой шкале.

Источник: Псковская Лента Новостей
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