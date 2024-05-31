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До пяти лет лишения свободы грозит россиянину за кражу космопупса

В Калуге полицейские установили подозреваемого в краже скульптурной композиции, установленной в сквере имени А. Т. Карпова.

Фотографии: УМВД России по Калужской области

28 мая стало известно о похищении Таи - маленького бронзового космонавтика из серии милых достопримечательностей Калуги. Сумма ущерба составила 130 тысяч рублей. Неподалеку от «места прописки» Таи были установлены камеры видеонаблюдения. Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого, им оказался 19-летний местный житель, пишет kaluga-poisk.ru.

Парень прогуливался ночью по городу и обратил внимание на статуэтку у сквера. Он сломал ногой крепления и забрал «трофей» себе. Похищенную Таю нашли у подозреваемого, её в ближайшее время вернут владельцу, а затем - обратно в сквер.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.