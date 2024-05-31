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Сергей Вострецов раскритиковал возможность введения шестидневной рабочей недели

Вероятность введения шестидневной рабочей недели прокомментировал председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

«Когда людям заняться нечем, они начинают "лить из пустого в порожнее". Проще говоря, нести "пургу"! А какая шестидневная рабочая неделя может быть в XXI веке?! Если бы у нас в стране в правительстве было побольше умных людей, наши граждане давно бы уже работали четырехдневную рабочую неделю с оплатой как за пятидневку. Но где их умных взять!» - прокомментировал председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

В свою очередь министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на ПМЭФ отметил, что нынешнее трудовое законодательство достаточно гибкое, поэтому позволяет формировать удобный график.

«Нет. Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы», - сказал Антон Котяков.