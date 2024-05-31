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В России и мире

Порядка 140 тысяч китайских туристов посетили Россию без визы

09.06.2024 19:20|ПсковКомментариев: 0

Порядка 140 тысяч китайских туристов посетили Россию с момента запуска группового безвизового механизма - 1 августа 2023 года, сообщил на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

«В рамках безвизового группового обмена с 1 августа въездной турпоток в Россию составил порядка 140 тысяч китайских граждан за 10 месяцев. Планируем достичь по итогам 2024 года – 1,5-2 миллиона взаимных поездок и по электронной и по групповым безвизовым поездкам. Это еще не те цифры, что были до пандемии, но мы уверенно движемся к поставленным целям», - сказал Кондратьев.

Он также рассказал о том, что ведомство прорабатывает введение безвизового режима с Саудовской Аравией, Катаром, Оманом, Бахрейном, Малайзией, Мьянмой, а также рядом стран Африки. «Отдельный приоритет - Саудовская Аравия, потому что турпоток оттуда сильно растет: по итогам первого квартала 2024 года у нас в 15 раз вырос турпоток из Саудовской Аравии в Россию. Если около 500 человек заехало за первый квартал 2023 года, то за первый квартал 2024 года- уже около 6,5 тысячи», - приводит слова Кондратьева РИА Новости

Кондратьев добавил, что в случае отмены виз и запуска прямых рейсов с Саудовской Аравией, турпоток может еще вырасти. «Практика показывает, что после того, как в 2017 году с ОАЭ был отменен визовый режим, турпоток оттуда в Россию вырос в 5-7 раз. То есть, мы надеемся, что с Саудовской Аравией будет такой же рост - в 3-4 раза, с учетом уже высокой базы», - рассказал он.

Петербургский международный экономический форум прошел 5-8 июня. 

Теги: #китай
Источник: Псковская Лента Новостей
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