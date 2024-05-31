В России и мире

Попова предупредила о риске подхватить новый вариант коронавируса

Каждый новый вариант коронавируса умеет обходить иммунитет, поэтому сегодня есть опасность заболеть, заявила на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В силу того, что каждый следующий геновариант вируса умеет обходить иммунитет, сформированный предыдущими вирусами, этот показатель трудно исчисляем. Поэтому сегодня есть опасность подхватить новый вариант коронавируса, тот от которого у нас пока ещё нет защиты», - сказала Попова.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, однако большой опасности он не представляет, доминирующим штаммом по-прежнему остается омикрон, пишет РИА Новости.