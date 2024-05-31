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Гигантские слизни заполоняют Петербург. ФОТО

Испанские слизни замечены в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Это инвазивный вид. Активно размножается, поедает многие растения. Испанский рыжий слизень сейчас вытесняет местного сетчатого слизня, сообщается в Telegram-канале Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Фото: Красносельский район / «ВКонтакте»

Слизень отличается своими размерами, в длину он может достигать 10-12 см. Имеет оранжевый окрас и рога.

Названия у слизня могут быть разные: португальский, испанский, лузитанский слизень. Трогать таких слизней не рекомендуется руками, так как могут переносить личинки паразитов и инфекции.

Моллюск всеяден, но не ядовит. В жару слизней становится меньше, а вот влажная погода и дожди увеличивают шансы встречи с необычным моллюском.

Самое подходящее место для размножения - сорняки и некошеная трава. Сократить количество слизней позволит содержание территории в чистоте. При контакте с моллюском рекомендуется тщательно вымыть руки.