В России и мире

Эксперт рассказал о сборе информации о пациенте в соцсетях

Сбор информации о пациенте и его симптомах в открытых источниках в интернете, в том числе в социальных сетях уже используется врачами в мире как дополнительные данные при постановке диагнозов, рассказал на прошедшем ПМЭФ соруководитель направления «Превентивная медицина» рынка НТИ Healthnet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков.

«Основная информация сейчас в мире собирается в соцсетях, в том числе, и о предположительных диагнозах. Человек, имеющий какое-то заболевание, о котором он даже не знает, будет вести себя в соцсетях соответствующим образом: в любом случае у него есть какие-то неприятные ощущения в теле, даже неосознанные, он будет пытаться разобраться, из-за этих ощущений, человек находится, как правило, в неспокойном состоянии, раздраженном. И логично, что и какие-то посты писать о самочувствии или симптомах, искать определенную информацию», - объяснил Сергей Чудаков.

«Кроме того, он будет пытаться что-то делать – искать информацию, консультироваться внутри своего сообщества, пробовать какие-то средства, в том числе народные, чтобы себе помочь», - добавил он.

«Когда весь этот профиль объединяется, как ни странно, на его основании можно предполагать диагноз», - пояснил специалист.

Сергей Чудаков уточнил, что подобный опыт в России пока не распространен, но группы разработчиков, в том числе и имеющие отношение к НТИ, двигаются в этом направлении, пишет РИА Новости.