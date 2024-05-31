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Россиянам рассказали, кого затронет рост пенсий в июне

Рост пенсий с 1 июля затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне, тех, кому исполнится 80 лет, и кто получит первую группу инвалидности - перерасчет произойдет автоматически, рассказала доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова.

«С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдет с учётом коэффициентов, изменившихся за период их работы», - сказала Наталья Усова.

Кроме того, по ее словам, увеличение пенсионных выплат ждет россиян, которым в июле исполнится 80 лет. Гражданам, которые получат в этом месяце первую группу инвалидности, увеличат фиксированную выплату. Эти перерасчеты произойдут автоматически, пишет РИА Новости.

Эксперт отметила, что с 1 июля пенсионеры смогут оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги без банковской комиссии.

«Значительно проще станет реализовать право на использование пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты. Это можно будет сделать, если размер рассчитанной на сумму пенсионных накоплений накопительной пенсии будет менее 10% от прожиточного минимума пенсионера», - добавила Наталья Усова.