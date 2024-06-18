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В Счетной палате рассказали о снижении потребления воды в России

Счетная плата РФ видит заметное снижение потребления воды в России: за 10 лет среднесуточный отпуск воды на одного жителя страны сократился на 16,6%, рассказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

«Надо ли нам экономить? Безусловно, да – и воду, и тепло. И я могу сказать, что динамика очень хорошая, например, объем водопотребления очень сильно снижается. Появилась техника, которая помогает экономить – стиральные машинки, посудомойки и так далее. В целом за последние десять лет среднесуточный отпуск воды в расчете на одного жителя снизился на 16,6% со 140,8 литра в 2012 году до 117,4 литра в 2021 году», – сказала Трунова.

Установка счетчиков, по ее словам, также помогает стимулировать людей экономить. «Например, для Москвы, для Санкт-Петербурга эти вопросы уже практически не стоят, там уже 100% всего измеряется по приборам. Не везде такая хорошая ситуация, конечно же. Поэтому регионы должны работать над этим вопросом тоже», - заявила аудитор.

По данным Счетной палаты на 1 января 2022 года, удельный вес объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по счетчикам, в общем объеме отпуска холодной воды, составляет 80,3% против 78,7% в 2019 году.

«Установка приборов - это такой первый и необходимый уровень цифровизации ЖКХ. Повышение числа приборов в квартирах должно стать, конечно, обязательным требованием. Понятно, что если в регионе сейчас 50% оприборивания, то до 100% довести сразу невозможно. Но поставить задачу, чтобы этот уровень возрос, например, до 60%, просто необходимо. Иначе все финансовые средства на ЖКХ не будут создавать необходимых эффектов», - уверена аудитор.

В целом, по мнению Счетной палаты, энергоэффективные технологии должны стать обязательными при строительстве всех новых домов в России, пишет РИА Новости.

«Сейчас доля домов с энергоэффективностью класса А составляет всего 25%. И нужно отметить, что этот уровень энергоэффективности – только на бумаге, то есть по ПСД. После ввода и тем более после определенного периода эксплуатации, обследования не проводятся», – отметила Наталья Трунова.