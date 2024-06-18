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Эксперт напомнила, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры

Российским пенсионерам положен налоговый вычет на покупку жилья, доплата к пенсии до размера прожиточного минимума, послабления по оплате транспортного и земельного налога и отдельные региональные меры поддержки, сообщила старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура.

«Пенсионеры в России имеют ряд налоговых льгот: налоговый вычет при покупке или строительстве жилья, а также при покупке земельного участка под строительство жилья, льготу по оплате транспортного налога, налога на имущество и земельного налога», - сказала Цацура.

Она также напомнила, что с 1 января этого года пенсионеры освобождены от налога на имущество - квартиру, комнату, дом, гараж, земельный участок с хозяйственной постройкой площадью до 50 квадратных метров - по одному объекту недвижимости определенного вида.

«Защиту от бедности обеспечивает действующая с 2010 года социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума пенсионера. Кроме того, они могут обратиться за получением субсидии на оплату ЖКУ в случае, если эти расходы превышают долю допустимых», - уточнила эксперт.

По ее словам, неработающие пенсионеры старше 70 лет сегодня получают компенсацию взносов на капитальный ремонт в 50%, а от 80 лет освобождаются от его оплаты полностью. С 1 июля 2024 года для пенсионеров будут отменены банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг, пишет РИА Новости.

«В регионах, а также на местном уровне, действуют свои льготы и выплаты. Как правило, это льготы по оплате проезда на общественном транспорте, путевки в санатории, услуги социальных работников, оплата протезирования зубов и прочие. Дополнительные льготы пенсионерам связаны с наличием статуса ветерана труда. Некоторым категориям пенсионеров предоставляются бесплатные медикаменты», - добавила Елена Цацура.