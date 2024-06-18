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Раскрыто, как вырастут тарифы на ЖКУ после долгих «каникул»

После полуторагодового перерыва тарифы на услуги ЖКХ вырастут примерно на 10 процентов. Насколько это необходимо и своевременно, рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

«Расходы на ЖКУ составляют значительную долю в общей сумме потребительских расходов населения. И их повышение особенно чувствительно для малоимущих слоев», — отметила она.

Однако с точки зрения ресурсоснабжающих организаций без такого роста не обойтись, пишет Прайм. Ведь за полтора года при существующем уровне инфляции услуги ЖКХ тоже должны были подорожать. При текущем уровне износа фондов дальнейшее промедление с ростом тарифов приведет к снижению инвестиций, а значит, прекращению ремонта и строительства коммунальной инфраструктуры.

Повышение тарифов будет неравномерным по регионам и видам ресурсов. Сильнее всего подорожает газ для приготовления пищи, а меньше прочего — электроэнергия при одноставочном тарифе. В последующие годы рост тарифов ЖКХ не должен превышать 4-5 процентов, заключила Казанцева.