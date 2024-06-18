В России и мире

В РВИО рассказали об операции «Багратион»

Операция «Багратион» показала неизмеримо выросший уровень полководческого искусства руководства Красной Армии и стала для неё «блицкригом», которым она «поквиталась» за поражения 1941 года, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Ровно 80 лет назад, 23 июня 1944 года началась стратегическая наступательная операция «Багратион», в результате которой Красная Армия нанесла тяжелейшее поражение вермахту и полностью освободила территорию Белорусской ССР.

«Можно сказать, что операция "Багратион" была своеобразным "советским блицкригом". Ее можно назвать также возмездием за поражение Красной Армии в Белоруссии и трагедию нашего Западного фронта летом 1941 года. То есть война теперь покатилась в обратную сторону. Если раньше части и соединения Красной Армии попадали в окружение, быстро отступали, то теперь всё было совсем наоборот - немцы бежали, мы их окружали и брали в плен», - сказал Михаил Мягков.

Историк подчеркнул, что данная операция является одной из самых успешных за всю историю российской и советской армии.

Цель «Багратиона» - освободить советскую Белоруссию, выйти на границу Союза и не дать немцам перебросить войска с советско-германского фронта на запад - против западных союзников СССР, совершавших высадку в Нормандии на севере Франции.

«Еще на Тегеранской конференции в конце 1943 года Сталин обещал Рузвельту и Черчиллю, что, когда союзники начнут операцию "Оверлорд", он организует мощное наступление на одном из важнейших участков фронта. Так и произошло - этим мощным наступлением стала операция "Багратион". Противнику не удалось перебросить ни одной дивизии против западных союзников, поскольку они были связаны тяжелыми оборонительными боями, отступая под натиском Красной Армии», - рассказали в РВИО.

Историк подчеркнул, что операция «Багратион» уникальна в том числе и тем, противник фактически не смог разгадать замысел советского верховного главнокомандования. Гитлеровцы ожидали основной удар со стороны Украины. Вместо этого ставка верхового главнокомандования решила наступать с востока, пишет РИА Новости.

«Операция "Багратион" планировалась в строжайшей секретности, войска передвигались только по ночам, действовал запрет вести телефонные переговоры, которые бы могли раскрыть планы операции. Немцы были уверены, что у группы армий "Центр" будет спокойное лето, и две трети своих танков держали на Украине, не ожидая удара наших фронтов в Белоруссии», - отметил Мягков.

Огромную роль в подготовке сражения также сыграли белорусские партизаны, которые провели накануне «Багратиона» масштабную спецоперацию: было произведено 10 тысяч взрывов на железных дорогах и мостах, которые на несколько дней блокировали пути сообщения группы армий «Центр».

Инициатива приветсвовалась

К осуществлению операции «Багратион» ставка привлекла новых талантливых военачальников, среди них Константин Рокоссовский, Иван Баграмян и Иван Черняховский, последнему на тот момент было всего 37 лет, при этом он уже был прославленным полководцем и провел много смелых операций в районе Воронежа и на Украине.

Мягков подчеркнул, что при подготовке операции Сталин прислушивался к командирам, их инициатива приветствовалась.

«В мае 1944 года в ставке отрабатывался план наступления, как вспоминал Рокоссовский: "Дважды мне предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы продумать предложение ставки. После каждого такого "продумывания" приходилось с новой силой отстаивать свое решение. Убедившись, что я твердо настаиваю на нашей точке зрения, Сталин утвердил план операции в том виде, как мы его представили. - Настойчивость командующего фронтом, - сказал он, - доказывает, что организация наступления тщательно продумана», - процитировал полководца историк.

Не атаковать «в лоб»

Мягков отметил, что успех «Багратиона» был обеспечен не только численным преимуществом в живой силе и технике, но и умелой тактикой и оперативным искусством – РККА не стала штурмовать в «лоб» сооруженные нацистами в Белоруссии «крепости», а обходили укрепрайоны, запирая подразделения противника в «котлы».

«Гитлер считал, что наилучшей тактикой ведения боевых действий на востоке будет оборона, опирающаяся на крупные узлы сопротивления вокруг городов: Ковель, Могилев, Орша, Витебск, Бобруйск. Наши войска же не штурмовали «крепости» в лоб, а окружали их и быстро двигались дальше, мы даже перевыполнили первоначальный план операции - не только разгромили группу армий «Центр» и освободили Белоруссию, но и начали освобождение восточной Польши», - пояснил историк.

Неожиданный удар на белорусском участке фронта буквально шокировал противника - через несколько дней он был окружен в Витебском и Бобруйском «котлах». Уже 3 июля 1944 года части 3-го Белорусского фронта под командованием Черняховского и 1-го Белорусского фронта под командованием Рокоссовского встретились в Минске, замкнув кольцо над основными группировками группы армий «Центр». Затем РККА освободила Брест, Лиду, Вильнюс и другие города.

Посрамленные «арийцы»

Семнадцатого июля 1944 года Сталин распорядился, чтобы только что взятых в Белоруссии немецких военнопленных провели по улицам Москвы.

Существует версия, согласно которой советский лидер пошёл на такой шаг, чтобы наглядно показать западным союзникам, что Красная Армия одерживает решающие победы, а нацисты – массово сдаются в плен.

«Пятьдесят семь тысяч "арийцев", в том числе 19 генералов, которые хотели прошагать по Москве в 1941 году, прошли пленными по Садовому кольцу 17 июля 1944 года. Москвичи смотрели на этих представителей "сверхрасы", считавших нас "унтерменшами". Теперь они сами представляли собой жалкое зрелище», - рассказали в РВИО.

Соотношение сил и потерь

Говоря о соотношении сил и потерь сторон в операции «Багратион», Мягков привёл следующие цифры: советская группировка войск насчитывала 1,7 миллиона человек против 1,2 миллиона солдат у немцев, 6 тысяч танков у РККА против 900 у вермахта, 5,5 тысяч самолётов против 1,3 тысячи у противника.

«Все эти силы и средства позволяли надеяться на успех, но оборона немцев была очень сильной. Победа досталась нам дорогой ценой: безвозвратные потери Красной Армии составили 178 тысяч человек, однако у немцев потери были намного больше - 409 тысяч солдат и офицеров, было взято в плен 158 тысяч человек. Такого разгрома немецкая армия на советско-германском фронте еще не переживала», - привёл данные историк.

Подводя итоги операции «Багратион», научный директор РВИО подчеркнул, что она буквально «смела» немецкий фронт, советская армия продвинулась на 550-600 километров. 17 дивизий и 3 бригады немцев были полностью уничтожены, а 50 дивизий лишились половины своего состава, отметил он.

«Мы доказали, что Красная Армия образца 44 года – это армия-победительница и победа в войне уже не за горами, тем более, что операция "Багратион" проходила по тому вектору, который шел напрямую через Белоруссию и Польшу на Берлин», - резюмировал собеседник агентства.