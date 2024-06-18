В России и мире

В России назвали топ-35 регионов по экономическому потенциалу

Лидерами по экономическому потенциалу по итогам I квартала 2024 года стали Москва, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО ― Югра), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Московская область, Красноярский край, Тюменская область, Республика Татарстан, Свердловская, Иркутская и Самарская области. Об этом говорится в исследовании Фонда гражданского общества (ФоРГО) за этот период.

«Цель исследования — оценка экономической эффективности реального сектора экономики субъектов, обеспечивающего в первую очередь благосостояние населения», — объясняют авторы исследования.

К числу критериев относятся размер уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС), уровень среднемесячной зарплаты по региону и совокупная прибыль предприятий и организаций за вычетом убытков.

Согласно документу, во вторую десятку вошли Пермский край, Вологодская область и Приморский край (поделили 12 место), Краснодарский край, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская и Белгородская области, а также Республика Башкортостан (18 место), Республика Коми и Тульская область, пишут «Известия».

В третьей десятке оказались Удмуртская Республика, Амурская область, Хабаровский край, Томская, Сахалинская области, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Воронежская, Ярославская и Ростовская области. Замыкают исследование Кемеровская, Омская, Ленинградская, Рязанская и Владимирская области.

Глава ФоРГО Константин Костин в разговоре с «Известиями» обратил внимание на то, что по сравнению с итогом 2023 года свои позиции из 35 регионов сохранили только шесть субъектов. Это пятерка лидеров — Москва, ХМАО, ЯНАО, Московская область, Красноярский край, а также Владимирская область, которая вновь оказалась на 35 месте.