При атаке на логистический центр в Башкирии пострадали два человека

Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на промзону и логистический центр в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров на платформе Мах.
Ранения из-за атак получили два человека, пишет РИА Новости со ссылкой на главу региона.
«Оба находятся в больницах, им оказывают всю необходимую помощь», - добавил Хабиров.
Напомним, дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 509 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в в период с 8:00 12 августа до 8:00 13 августа.