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При атаке на логистический центр в Башкирии пострадали два человека

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Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на промзону и логистический центр в Башкирии, сообщил глава региона Радий Хабиров на платформе Мах.

«Сообщаю подробности об атаке БПЛА на республику. Всего был 21 беспилотник, 16 из них сбили в Салавате. Целью остальных стал логистический центр в Чишминском районе. Сейчас там тоже тушат пожар, в том числе привлекли наш пожарно-спасательный вертолет Ка-32»,- написал он.

Ранения из-за атак получили два человека, пишет РИА Новости со ссылкой на главу региона.

«Оба находятся в больницах, им оказывают всю необходимую помощь», - добавил Хабиров.

Напомним, дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 509 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в в период с 8:00 12 августа до 8:00 13 августа.

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