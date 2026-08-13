В эфире «Радиостанции Судного дня» зафиксировали еще два сообщения

Еще два сообщения «Выродок» и «Звукошнек» зафиксировали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня».

Четвертое сообщение за день было «Выродок» в 13.52 мск, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции. Третье сообщение за четверг было зафиксировано в 12.34 мск, радио передало сигнал «Звукошнек».

Второе сообщение было зафиксировано в 11.32 мск, станция передала сигнал «Бурохиос». А первым сигналом за день было сообщение «Расценка», зафиксированное в 10.39 мск.

УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «жужжалкой», пишет РИА Новости.