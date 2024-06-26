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Пассажирский поезд сошел с рельсов в российском регионе

Пассажирский поезд Воркута-Новороссийск сошел с рельсов под Интой в республике Коми. О происшествии в российском регионе стало известно Telegram-каналу Mash.

Фото здесь и далее: Mash

Как утверждает издание, от пяти до семи вагонов лежат на земле. Насыпь размыло водой, предварительно, это и могло привести к происшествию.

Как выяснил Mash, количество пострадавших пока не раскрывается. Местные средства массовой информации отметили, что девять вагонов поезда перевернулись в 10 минутах от станции Инта, пишет Lenta.ru.