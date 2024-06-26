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В России и мире

Крупнейшие банки создадут единый QR-код для оплаты

28.06.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

Крупнейшие банки решили объединиться в консорциум для создания единого QR-кода. «Сбер», Альфа-Банк и Т-Банк 27 июня договорились о создании такого сервиса в качестве альтернативы Национальной системе платежных карт (НСПК). Во встрече в штаб-квартире Альфа-Банка приняли участие более 20 крупных игроков.

Изображение от freepik

Создание консорциума пройдет в несколько этапов, следует из презентации проекта. Сначала от банков соберут заявки на присоединение к объединению, затем будут сформированы условия и правила управления консорциумом, после чего — подписано соглашение о его создании, пишут «Известия».

Становление новых форм эквайринга и внедрение универсального QR-кода — значимая тенденция для всего рынка, отметил глава департамента развития транзакционных продуктов Альфа-Банка Николай Волосевич. Банковское сообщество видит этот запрос и предлагает решение, основанное на готовой технологии и охватывающее 88% участники платежного рынка.

Создание единого QR-кода от консорциума банков позволит вывести безопасность и удобство платежей на высший уровень, заявил глава исследовательского агентства «Телеком Дэйли» Денис Кусков. 

Внедрение этого решения расширит платежную инфраструктуру РФ, что сделает ее более устойчивой. Сейчас необходимо выработать новый инструмент, который отвечал бы критериям безопасности — объединение банков по этому вопросу поможет лучше справиться с этой задачей, заключил эксперт.
 

Теги: #банк
Источник: Псковская Лента Новостей
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