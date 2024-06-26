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Актриса Сигурни Уивер удостоена почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля

28.06.2024 14:11|ПсковКомментариев: 0

Обладательницей почетного «Золотого льва» 81-го Венецианского кинофестиваля стала американская актриса Сигурни Уивер, сообщает «Интерфакс».

«Легендарная американская актриса и трехкратная номинантка на премию "Оскар" Сигурни Уивер награждена "Золотым львом" за заслуги перед киноискусством», - говорится в их сообщении организаторов.

Как заявил директор кинофестиваля Альберто Барбера, «у актрисы такого калибра, как Сигурни Уивер, мало соперников». Напомнив, что она завоевала популярность после выхода фильма «Чужой» Ридли Скотта, Барбера сказал, что Уивер смогла сформировать «в жанре боевиков образ героини, способной победоносно соперничать с героями-мужчинами, до того момента доминировавшими в эпических и приключенческих фильмах». «Не остановившись на достигнутом, она постоянно бросала вызов себе, выбирая самые разные жанры», - добавил директор фестиваля.

Уивер, в свою очередь, сказала, что получить эту награду - привилегия, которую на разделяет со всеми режиссерами и коллегами, с которыми работала на протяжении многих лет.

Сигурни Уивер получила широкую известность после исполнения роли Эллен Рипли в фильмах «Чужой», «Чужие», «Чужой 3» и «Чужой: Воскрешение». Эта роль принесла ей множество наград, в том числе номинацию на премию «Оскар», а героиня актрисы Эллен Рипли стала одним из самых значительных женских героев в мировом кино. Считается ветераном экшн-героинь в научно-фантастических фильмах.

Уивер трижды номинировалась на премию «Оскар» (1987, 1989 - дважды). Обладательница премий «Золотой глобус» (1989 - дважды), BAFTA (1998) и «Сатурн» (1987, 2010).

Старейший киносмотр пройдет в Венеции с 28 августа по 7 сентября.

Источник: Псковская Лента Новостей
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