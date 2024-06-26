О каких проблемах сигнализирует быстрая утомляемость, объяснил профессор

Профессор Российского биотехнологического университета и доктор медицинских наук Григорий Флакс рассказал, о каких проблемах в организме сигнализирует быстрая и регулярная утомляемость.
По его словам, самая распространенная причина неприятных симптомов — дефицит железа.
«Как правило, с жалобами на утомляемость обращаются к неврологу, а при дальнейшем обследовании можно обнаружить заболевания в области кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, фтизиатрии, урологии, эндокринологии, онкологии. Найти причину может только врач, который назначит обследование и изучит результаты анализов», — сказал Григорий Флакс.
Специалист отметил, что быстрая утомляемость считается вполне естественной реакцией организма на перегрузки, пишет РИА Новости. Важно устраивать принудительный отдых, высыпаться, а во время отпуска переводить нервную систему в режим отдыха.