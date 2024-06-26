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Госдума запретила депутатам и сенаторам выезд за границу без разрешения

Госдума запретила депутатам и сенаторам выезд за границу без разрешения. Закон о тревел-аскезе приняли в четверг депутаты Госдумы. Об этом сообщил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Не о мальдивском загаре думать надо, а работать - пристыдил коллег по палате Вячеслав Володин. «Забугорище» для депутатов и сенаторов потихоньку превращается в мечту. Думцы оказались крайне раздосадованы: «Неужели и в Беларусь теперь нельзя?». «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» зазвучало в стенах Госдумы с особой болью.

Думцам пришлось в который раз «начинать с себя», как регулярно призывает Вячеслав Володин.

«Прекраснейшая инициатива. И детишек с женами тоже выпускать нельзя, во избежание скандалов и манипуляций Российской властью! А то вон жена сына Колокольцева свалила за бугор и детишек прихватила. И сколько таких у нас – пруд пруди. А если дедушку, не дай Бог, инфаркт схватит, так мы все останемся без охраны! И деньги тогда чиновники оставят в России, а не выведут за бугор. Все равно там некому будет их тратить. Вот заживем, свои курорты отстроим. Турчак уже занялся этим вопросом, ему как раз сейчас нужна экономическая поддержка. Ну и конечно, Крым и Краснодарский край, а еще есть горы Кавказа. Поле не паханное, жили же в СССР без всякой там поганой заграницы и дальше проживем!», - прокомментировал политик Сергей Вострецов.