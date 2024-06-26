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В Центробанке отметили высокий спрос нерезидентов на обмен замороженными активами

Банк России наблюдает высокий спрос на обмен замороженными активами со стороны нерезидентов. Об этом сказал в эфире телеканала РБК заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния.

«Спрос довольно высокий со стороны иностранных нерезидентов, которые могут сейчас участвовать в этом [механизме обмена замороженными активами]», - сказал он.

Однако он отметил, что нерезиденты «взяли паузу» и уточняют отдельные юридические позиции на соответствие требованиям регуляторов тех стран, в которых они зарегистрированы.

«Я полагаю, что здесь, может быть, разум возобладает, и это закончится тем, что обычные инвесторы, частные лица получат возможность выйти из той ситуации, в которой они оказались», - заключил он.