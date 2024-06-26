В России и мире

В России появился первый органический сидр

Роскачество сертифицировало первого производителя органического сидра в стране — им стало предприятие «Акме Сервис» из Калужской области, рассказали в организации.

Ранее было сертифицировано 4 производителя вина и 8 производителей винограда, 16 производителей водки, 2 джина и 1 настойки.

«Роскачество сертифицировало первого производителя органического сидра в стране. Им стало предприятие из Калужской области - ООО "Акме Сервис". Производитель сначала сертифицировал яблоки (4 га), а затем 11 видов сидра, произведенного из них», - сообщили в Роскачестве.

Отмечается, что предприятие прошло аудит всех этапов производства в органе по сертификации «Роскачество – Органик». Было проведено исследование почв, сырья (яблоко) и непосредственно сидра на соответствие требованиям, установленным «органическими» стандартами, в числе которых контроль за содержанием диоксида серы (не более 50 мг/дм), запрет на использование пестицидов, агрохимикатов и искусственных удобрений при выращивании яблок, пишет РИА Новости.

Таким образом, в Калужской области теперь 9 производителей органической продукции, регион попал в ТОП-5 органических регионов России по количеству сертифицированных производителей.