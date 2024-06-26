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Павла Дурова задержали во Франции, ему грозит до 20 лет тюрьмы

В парижском аэропорту Ле-Бурже французские спецслужбы задержали создателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Судя по сообщениям местных СМИ, ему вменяют несколько преступлений — от терроризма и массовых убийств до торговли наркотиками и педофилии. Объясняют это тем, что Дуров отказался сотрудничать с местными правоохранительными органами, а значит — был соучастником всех этих преступлений. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы, пишет РИА Новости.

Судить Дурова собираются как гражданина Франции — паспорт он получил в 2021 году.