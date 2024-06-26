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Замкомандующего Ленинградским военным округом подозревают в получении крупной взятки

Уголовное дело в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова по признакам преступления, предусмотренного часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) возбудило главное военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

По данным следствия, занимая ранее должность руководителя Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации и отвечая за вещевое обеспечение Вооружённых сил Российской Федерации, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Министерства обороны Российской Федерации, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

При проведении следственных действий установлено, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется.

В настоящее время Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.