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Министр здравоохранения заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно

Лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают, самое главное - при подъеме заболеваемости вовремя начать лечение, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Во вторник сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 17,3%, пишет РИА Новости.

«Лекарства есть, они работают. Самое главное - вовремя начать лечение», - сказал Михаил Мурашко.

Он отметил, что в настоящее время идёт подъем заболеваемости, поэтому очень важно соблюдать меры профилактики, а также обращаться к врачу, если есть симптомы заболевания.