Министр здравоохранения заявил, что лекарств от коронавируса в России достаточно

Лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают, самое главное - при подъеме заболеваемости вовремя начать лечение, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Во вторник сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 17,3%, пишет РИА Новости.
«Лекарства есть, они работают. Самое главное - вовремя начать лечение», - сказал Михаил Мурашко.
Он отметил, что в настоящее время идёт подъем заболеваемости, поэтому очень важно соблюдать меры профилактики, а также обращаться к врачу, если есть симптомы заболевания.