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Обнаженная женщина разрисовала красной краской памятник танку времен ВОВ на Алтае

02.10.2024 20:48|ПсковКомментариев: 0

24-летняя женщина залезла на памятник «Танк Т-34» на площади Победы в Барнауле 28 сентября. Полиция задержала её сразу же на месте преступления. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

По информации от регионального отделения следственного комитетв против жительницы Алтайского края возбуждено уголовное дело по статье «О повреждениях расположенных на территории России памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны».

Также, Telegram-канал «Инцидент Барнаул» сообщил, что подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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